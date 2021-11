In Italia 12.877 nuovi casi, indice di contagiosità al 2,1%

Sono 12.877 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 90, che comprendono 13 morti degli scorsi giorni e il tasso di positività passa dal 2,4% di ieri al 2.1% di oggi. Guariti e dimessi sono 6.451 mentre continua la tendenza all’aumento dei degenti: quelli ordinari sono 4.826 (+78) e quelli in terapia intensiva sono 624 (+18).

Il bollettino odierno che riguarda l'Italia





In Lombardia i nuovi positivi sono 1.926 e i decessi sono stati 14. Il tasso di positività è oggi all’1,5%. I ricoveri ordinari sono 774 (+7) e quelli in terapia intensiva sono 90 (+9). Guariti e dimessi sono 795. Nelle province delle Lombardia si contano 567 casi a Milano, 287 a Brescia e 293 a Varese. In provincia di Pavia i positivi sono 73.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 45.590.006 persone (il 76,94% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 5.535.872 persone (il 9,34% della popolazione).