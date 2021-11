Scontro tra due auto in corso La Malfa: cinque persone coinvolte

Cinque persone sono rimaste coinvolte in uno scontro tra due auto avvenuto qualche minuto dopo la mezzanotte lungo corso La Malfa alla periferia della città. Le cause del sinistro sono ancora la vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile che sono intervenuti per i rilievi. Saranno le risultanze a stabilire le ragione dell’impatto tra i due mezzi che è stato particolarmente violento.

Una delle auto coinvolte nel sinistro

Per fortuna gli occupanti delle due auto, un uomo di 49 anni, te donne di 40, 38 e 32 anni ed un ragazzo di 17 anni, non hanno riportato gravi conseguenze. Una sola persona è stata trasportata in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano da una ambulanza della Croce Azzurra.