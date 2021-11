In campo per ricordare il brigadiere dei carabinieri Anastasi

Un modo per ricordare un uomo e un militare che ha lasciato in segno. Si è svolto oggi, sul campo del centro sportivo “D’Antona-Cavallino” di corso Togliatti il 1° Memorial “Calogero Anastasi” in ricordo del brigadiere dei carabinieri, in forza al Nucleo comando della Compagnia di Vigevano, deceduto a 53 anni per il Covid-19 nella primavera dello scorso anno e riservato alle forze dell'ordine.

I partecipanti all'evento che si è svolto oggi pomeriggio

A volerlo sono stati i figli Sara e Daniele. «Per noi è stato emozionante vedere una così grande partecipazione tra le forze dell’ordine – hanno detto – e a tutti va il nostro ringraziamento. Questoi ci rende ancora più orgogliosi di nostro padre. Il ricavato dell’evento – hanno poi aggiunto Sara e Daniele Anastasi – sarà devoluto alla Croce Azzurra di Vigevano».

Il brigadiere Calogero Anastasi aveva 53 anni

Originario di Galati Mamertino (Messina) Calogero Anastasi si era arruolato nel 1985 e aveva frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias (Cagliari), terminata la quale era stato destinato alla Lombardia. Aveva svolto servizio in diverse stazioni del Pavese e nel 1996 era stato assegnato alla Compagnia di Vigevano dove era diventato, per la sua professionalità e la sua umanità, un punto di riferimento per i colleghi. Nella primavera del 2020 aveva contratto il Covid-19 e il decorso della malattia sembrava essere positivo. Ma proprio quando sembrava che il peggio fosse alle spalle la situazione era precipitata e il carabiniere era deceduto.