L'addio al dottor Giorgio Cremonte, aveva 86 anni

Si è spento nella giornata di ieri all’istituto clinico Beato Matteo, dove era ricoverato da qualche settimana, il dottor Giorgio Cremonte, 86 anni, medico di base di lungo corso a Vigevano. Era in pensione dal 2005, ma fino ad un paio d’anni fa aveva continuato a seguire ed assistere privatamente una rosa dei suoi pazienti “storici”, che gli erano rimasti affezionati. Poi gravi problemi cardiaci l’aveva costretto a interrompere una professione che esercitava dall’inizio degli anni Sessanta, per la quiale nel 2011 aveva ricevuto la medaglia d’oro dell’Ordine dei medici per i 50 anni di anzianità.

Il dottor Cremonte lascia la moglie, Pina, e l’unico figlio, Paolo Wolfango, pianista affermato. Anche lui era stato un valente musicista, compositore di canzoni, pianista e direttore dell’orchestra dei primi Martelloni, compagnia nella quale era entrato subito dopo la fondazione, nel 1957, quando ancora era studente universitario. Aveva studiato musica al Costa. Poi la passione per la medicina aveva preso il sopravvento.

I funerali saranno celebrati mercoledì alle 10 in Duomo.