Garage nel mirino: arrestati due ladri di biciclette

Avevano appena messo a segno un furto ai danni di un garage di via Riberia quando sono stati notati e subito è partita la segnalazione al commissariato. Due cittadini extracomunitari, un egiziano di 21 anni ed un tunisino di 29 anni, entrambi senza fissa dimora, sono stati arrestati intorno all'1.30 di questa notte dagli agenti del commissariato.

L'arresto è stato effettuato dagli agenti del commissariato di Vigevano

Gli uomini del vice-questore Rossana Bozzi, dirigente degli uffici di viale Libertà, li hanno intercettati mentre tentavano di dileguarsi per le vie del centro. I due sono stati processati per direttissima nella giornata di oggi.

Le biciclette stanno diventano uno degli obiettivi preferiti dei ladri

I furti nei garage o comunque nelle pertinenze delle abitazioni sono in forte crescita. Per i ladri rappresentano un rischio nettamente inferiore rispetto a quello dei furti in casa, perché sono spazi in genere poco protetti. In più non è raro incappare in modelli di biciclette di pregio che possono fruttare un bel gruzzolo se rivendute attraverso i canali della ricettazione.