Uomo travolto dal treno: circolazione in tilt sulla Milano-Mortara

La circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Mortara è bloccata da poco prima di mezzogiorno a seguito di un investimento avvenuto nella zona del cimitero di Vigevano. Al momento non è nota l'identità della vittima, si sa soltanto che sarebbe un uomo, nè la dinamica dell'accaduto che è in fase di accertamento da parte degli agenti della Polfer.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Secondo le prime informazioni a ad essere interessato sarebbe stato il regionale 10040 in partenza da Mortara alle 11.33 e diretto a Milano Porta Genova dove l'arrivo era previsto alle 12.18. Sulla dinamica dell'accaduto non ci sono certezze: l'unica è che la vittima è stata travolta dal convoglio e non ha avuto scampo.

Un mazzo di chiavi sulle traversine a pochi metri dal luogo dell'incidente

Il punto in cui è avvenuto l'incidente è tristemente noto per altri episodi simili ma al momento non è possibile stabilire cosa sia accaduto, se si sia trattato cioè di un incidente o di un gesto volontario. A poca distanza dal punto dell'impatto è stato trovato un mazzo di chiavi, forse della vittima.