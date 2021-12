Scatta o no la quarantena alla materna? Il caso alla Deomini

La classe va messa, o no, in quarantena? Nessun allarmismo. Il dilemma, però, sta impegnando il settore dell'infanzia del comune di Vigevano dopo la segnalazione arrivata ieri (mercoledì) da una scuola materna comunale. La mamma di un alunno ha sottoposto il figlio, che frequenta l'asilo, al tampone dopo che la classe del fratello più grande, alle elementari, è stata messa in quarantena. Per precauzione, la famiglia ha deciso di lasciare il bambino a casa da venerdì scorso; nel frattempo, tutta la famiglia ha fatto il tampone e i tre fratelli – uno all'asilo, uno alle elementari e l'altro alle superiori – sono risultati tutti positivi. Saputo l'esito, il genitore ha informato subito la scuola e, successivamente, sono stati informati anche gli uffici.

Nella foto in alto, il vicesindaco Antonello Galiani che ha la delega alle politiche educative

«In questo momento – spiega il vicesindaco Antonello Galiani – attendiamo disposizioni da Ats per predisporre una eventuale quarantena in una classe della materna Deomini. Siamo certi, però, che da parte della famiglia sia subito scattata una forte collaborazione con le istituzioni scolastiche. Dobbiamo ricordare, infatti, che alla scuola dell'infanzia i bambini frequentano senza mascherine, suddivisi in bolle. La normativa è complessa ed è difficile orientarsi. Stiamo cercando di capire con Ats come muoverci. Se si vuole arginare il contagio, però, non possiamo attendere troppi giorni prima di effettuare gli opportuni test».