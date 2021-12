Mortara ci prova e chiede 2,6 milioni per le case popolari

Riqualificare tutto il proprio patrimonio di case popolari, 33 alloggi distribuiti in 4 complessi, molti dei quali oggi piuttosto malandati. Per riuscirci il Comune di Mortara ha bisogno di 2.592.070 euro e prova ad ottenerli partecipando a un bando regionale denominato “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” e finanziato dal fondo complementare al Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Non sarà facile: la somma complessiva a disposizione di tutti i 1466 comuni lombardi con meno di 30 mila abitanti è di poco superiore ai 20 milioni.

Nel dettaglio l’investimento maggiore, un milione 104 mila euro, è previsto per i 14 alloggi del complesso di corso Cavour 76; ci sono poi 706.470 euro per i nove alloggi di via Teano, 469.160 per i sei dell’edificio cosiddetto “ex Lazzaretto” in strada Vecchia di Gambolò e 312.440 per i quattro ricavati all’interno delle ex scuole della frazione Madonna del Campo. Gli importi sono comprensivi delle spese tecniche.

Gli interventi finanziabili, con un contributo a fondo perduto che può arrivare al 100% della spesa, sono quelli relativi alla verifica della sicurezza sismica e statica, con gli eventuali relativi progetti di adeguamento, l’efficientamento energetico, la razionalizzazione degli spazi (ad esempio con frazionamenti di alloggi troppo grandi), il miglioramento delle aree verdi di pertinenza e anche la locazione di altri alloggi in cui sistemare gli assegnatari nel periodo in cui saranno eseguiti i lavori. Ciascun Comune può presentare progetti per un importo massimo complessivo di 3 milioni.

La giunta comunale ha deliberato l’adesione al bando e incaricato il servizio Lavori pubblici, manutentivo ed ambiente di predisporre gli atti per l’invio della candidatura. Con tempi ristrettissimi: la delibera è stata assunta giovedì scorso, 25 novembre, e il termine scade a mezzogiorno di oggi, giovedì 2 dicembre.