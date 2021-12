Urta lo scooter e non si ferma: è caccia al pirata della strada

E' caccia aperta da parte degli agenti della polizia locale di Vigevano al pirata della strada che ieri sera intorno alle 19.30 ha urtato uno scooter e non si è fermato. Il ventitreenne che si trovava in sella al motociclo ha riportato traumi gravi ed è stato trasferito all'ospedale Maggiore di Novara dove è stato ricoverato in codice giallo.

Il comandante della polizia locale di Vigevano, Giuseppe Calcaterra

Gli uomini del comandante Giuseppe Calcaterra sono intervenuti in via Gravellona, nei pressi del cimitero della frazione Piccolini, dove un'auto, che non si è fermata a prestare soccorso al ferito, ha urtato lo scooter di un ragazzo di 23 anni che stava consegnando pizze a domicilio. Il giovane è rimasto ferito in modo serio.

Sul posto sono intervenute anche l'automedica del 118 ed una ambulanza della Croce Azzurra che ha provveduto a trasferire il ferito all'ospedale del capoluogo piemontese dove è attualmente ricoverato.