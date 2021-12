«Fondamentale applicare le norme anti-Covid», l'appello dell'assessore Scardillo ai commercianti

Applicare scrupolosamente le norme in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19. Lo chiede l'assessore alla sicurezza del Comune di Vigevano, Nicola Scardillo, a tutti i commercianti della città. «In questo momento così delicato - scrive Scardillo nella sua lettera aperta - lo Stato ha rafforzato la normativa per difendere i propri cittadini dal pericolo della pandemia. Far rispettare le norme deve essere una responsabilità condivisa: certamente è un dovere per le forze dell'ordine ma è indispensabile che lo sia per tutti noi. La polizia locale e le altre forze dell'ordine - continua Scardillo - sono costantemente impegnate su molti fronti a tutela dei cittadini e non verranno meno al loro dovere ma serve la collaborazione di tutti per un risultato efficace».

L'assessore alla sicurezza e alla polizia locale del Comune di Vigevano, Nicola Scardillo

«Per questa ragione - scrive ancora l'amministratore pubblico agli esercenti - con l'approssimarsi del periodo natalizio desidero chiedere aiuto a tutti i commercianti affinché sensibilizzino i loro dipendenti e i loro collaboratori sull'importanza della scrupolosa applicazione delle norme per contrastare il diffondersi del virus. Controllo costante dei Green pass, rispetto delle distanze e utilizzo della mascherina richiedono impegno e sacrificio, me ne rendo conto, ma questo sforzo, oltre a garantire la continuità delle attività commerciali, eviterà eventuali provvedimenti più restrittivi, dimostrando al tempo stesso ai clienti attenzione e rispetto per la loro salute».