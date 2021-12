In Lombardia 2990 nuovi casi, tasso di positività al 2,1%

Sono 2990 i nuovi contagi da Covid segnalati in Lombardia nelle ultime 24 ore; 137002 i tamponi processati, con un tasso di positività al 2,1% (ieri 2,2%). In provincia di Pavia i positivi rilevati sono 165. Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive, dove sono ricoverati 121 pazienti (+7), mentre nei reparti ordinari ci sono 924 pazienti (+12). I decessi per Covid in Regione sono stati 19 nell’ultimo giorno, dall’inizio della pandemia 34447.