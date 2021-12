Super Green Pass, la Prefettura dispone i controlli

Da lunedì 6 dicembre entrerà in vigore la nuova normativa sul Green Pass e ieri (venerdì) tutti i Comuni della provincia di Pavia hanno ricevuto il piano dei controlli per il rispetto delle normative anti-Covid preparato dalla Prefettura.

«L’obiettivo – fanno sapere dalla Prefettura di Pavia – è prevenire la diffusione del contagio, salvaguardando così la salute delle persone e la ripresa economica e del lavoro in questa fase importante e delicata congiunturale. I controlli saranno effettuati dalle forze di polizia, principalmente nei luoghi e occasioni con maggior afflusso di presenze, secondo modalità operative definite in apposito tavolo tecnico coordinato dal Questore. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, che dal 6 dicembre prossimo potrà essere utilizzato solo chi è in possesso di certificazione verde Covid- 19, i controlli saranno svolti da personale dei gestori del servizio, con il supporto delle polizie locali, preferibilmente a terra in prossimità delle fermate, per evitare ricadute sulla corretta fruizione del servizio».

È inoltre previsto il coinvolgimento delle associazioni di categoria per le verifiche del possesso della certificazione verde per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Per ulteriori informazioni: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html