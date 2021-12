Solidità Elachem: battuta Oleggio (60-71)

Le Elachem Vigevano passa a Vanzaghello contro Oleggio (60-71) con l’impatto della difesa che non consente ai piemontesi di segnare più di 16 punti per frazione. Di contro, come si aspettava coach Piazza, l’attacco è tornato a giocare con maggiore fluidità trovando in Peroni (21 punti) l’uomo di riferimento ben sostenuto da Procacci (13), Mercante (14) e dal rientrante Giorgi (11)

Coach Paolo Piazza ha ritrovato Giancluca Giorgi (foto Marmonti)

I ducali giocano un discreto primo periodo (14-17 il parziale) ma l’attacco si inceppa nel secondo quarto nel quale i gialloblù mettono a segno la miseria di 10 punti per un 30-27 al riposo lungo che fa salire la pressione di coach Piazza.

E non solo la sua se è vero che al rientro in campo Vigevano sprinta, segnando in un solo periodo (24 punti) poco meno che nei primi due messi insieme. Così alla penultima sirena a guidare le danze sono gli ospiti (46-51). Ma adesso la Elachem ha azzannato la preda e non è intenzionata a mollarla: ne scaturisce una frazione da 14-20 che consente ai gialloblù di gestire il finale ed incassare altri due punti pesanti.

La Elachem tornerà in campo già mercoledì per il turno infrasettimanale casalingo contro la Sangiorgese.