In Lombardia tasso di positività al 2,1%: sono 2628 i nuovi casi e 8 i decessi

Sale il tasso di positività in Italia, dal 2,6% di ieri al 2,9%. Sono 15021 i nuovi casi di Covid rilevati nell’ultimo giorno, con 43 decessi.

In Lombardia il tasso di positività è stabile al 2,1%. A fronte di 121463 tamponi processati, sono 2628 i casi di coronavirus registrati nell’ultimo giorno, di cui 89 in provincia di Pavia . Aumenta il numero delle persone ricoverate: sono 124 i pazienti in terapia intensiva (+3), e 955 quelli nei reparti ordinari (+31). I decessi per Covid in Regione nelle ultime 24 ore sono stati 8, dall’inizio della pandemia 34455.

Da domani (lunedì) entra in vigore il nuovo Super Green Pass, ecco le regole: