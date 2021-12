In Cavallerizza lo spettacolo “Nena alla Vigilia di Natale”

È iniziata oggi (domenica) la rassegna teatrale per bambini “TrexTre Christmas”, proposta da Promoter, con il primo spettacolo dal titolo “Nena alla Vigilia di Natale”, con Arianna Rolandi, testo e regia di Silvia Priori. L'appuntamento è stato organizzato nella Cavallerizza del Castello di Vigevano. La rassegna continuerà domenica 19 dicembre con "Lulù e la magia del Natale" e domenica 26 con "Il piccolo principe". Nel video, gli interventi di Silvio Petito e Arianna Rolandi.

Per approfondire:

INFO UTILI

Inizio spettacoli alle ore 16,30. Età consigliata: 3-10 anni. Biglietti: 3,00 euro per posti a sedere numerati. Ingresso gratuito per gli under 2 anni da richiedere via mail a info@promoterpv.it

Prevendita presso Caffè del Corso (tel. 334.8170991) in corso Garibaldi 54 a Vigevano; info@promoterpv.it oppure al numero 340.5334916 (giorni lavorativi orari ufficio, prefestivo solo la mattina).

Orari biglietteria: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18,30 - sabato dalle 10,30 alle 12,30.