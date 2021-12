Non controlla il Green Pass: multa di 400 euro alla barista

Il cliente era sprovvisto di Green Pass ma, nonostante questo, lei gli ha consentito di accedere al suo locale e gli ha somministrato alimenti e bevande in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19. I carabinieri di San Giorgio hanno sanzionato ieri sera la titolare di un bar di via Roma: dovrà pagare una multa di 400 euro.

Da oggi sono entrate in vigore ulteriori restizioni in materia di Green Pass

Il controllo è avvenuto intorno alle 21.30 di ieri sera. I militari del maggiore Paolo Banzatti erano impegnati in una serie di accertamenti finalizzati ad appurare il rispetto dei provvedimenti governativi in vigore e hanno scoperto che la donna, una trentasettenne di nazionalità cinese, aveva lasciato entrare il cliente, un uomo di 54 anni residente in paese, anch'egli raggiunto da una sanzione, nonostante fosse sprovvisto del certificato richiesto.

Intanto da oggi è entrato in vigore il Green Pass rafforzato.