La Sangiorgese non spaventa la Elachem: i ducali incassano i due punti (75-63)

La Elachem continua la sua corsa regolando sul legno del “Basletta” la Sangiorgese (75-63) arrivata in terra lomellina senza nulla da perdere e con l’intenzione di sgambettare la seconda della classifica. E il primo quarto in effetti premia la squadra ospite (23-26) in una frazione nella quale sono gli attacchi ad avere la prevalenza.

Alessandro Ferri è tornato ad avere un buon rendimento offensivo (foto Laura Marmonti)

Vigevano cambia marcia nel secondo periodo concedendo agli ospiti la miseria di 6 punti e arrivando la riposo lungo in controllo (42-32). Non basta però per considerare archiviata la pratica: il terzo quarto si snoda sul filo del sostanziale equilibrio e al 30’ i giochi sono ancora aperti: 58-50.

Vladyslav Radchenko: importante il suo apporto in attacco (foto Laura Marmonti)

E l’equilibrio non si spezza che in vista dello striscione del traguardo: Procacci respinge l’attacco della Sangiorgese segnando il 70-61 quando alla sirena mancano 2’31”. E qui gli ospiti fermano il gioco con un timeout. Il tempo per recuperare è sempre meno: Rossi imbuca due liberi ma Bargnesi tiene lì i suoi (72-63). Intanto cronometro brucia ancora secondi: ne mancano 79 quando Melchiorri spara sul ferro una tripla importante e Bargnesi fa lo stesso sulla palla persa da Mercante. A mettere il punto esclamativo sul match è una tripla di Gatti imbeccato da Rossi per il 75-63 con 28” sul cronometro. La Sangiorgese spara ancora a salve e per la Elachem arriva il meritato successo.