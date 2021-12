L'istruttore della palestra è senza Green Pass: multato

Faceva l'istruttore in una palestra ma non disponeva del Green Pass. I carabinieri della Compagnia di Vigevano che ieri, coordinati dal tenente Enrico Assandri, lo hanno scoperto nell'ambito di una articolata attività che ha interessato una porzione della Lomellina, in particolare i territori di Mortara, Garlasco e Dorno, e finalizzata proprio all'accertamento del rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento della pandemia. Il giovane è stato sanzionato con una multa di 400 euro.

Da lunedì è entrato in vigore il Green Pass rinforzato

Complessivamente i militari hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, bar, ristoranti, palestre accertando la posizione di 370 persone. Tre di esse sono state sanzionate: oltre all'istruttore sono state raggiunte dalla multa di 400 euro una donna che sedeva al tavolino di un bar sprovvista della certificazione richiesta e la titolare del locale per non aver effettuato il controllo.