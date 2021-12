La prima nevicata dell'anno

Era attesa nella notte e puntualmente la prima neve dell'anno ha interessato tutta l'area della Lomellina. Le precipitazioni, così come era stato annunciato, sono proseguite per tutta la giornata e si sono esaurite nel pomeriggio. La situazione per i prossimi giorni indica un miglioramento del tempo con un calo delle temperature per domani e il rischio di altre precipitazioni per venerdì.

La situazione all'interno del Castello di Vigevano

Il piano di intervento messo a punto per la "tempesta dell'Immacolata" ha mobilitato a Vigevano una trentina di uomini con 20 mezzi spartineve e 8 spargisale dotati di lame che sono entrati in azione già nella notte. La priorità ha riguardato le circonvallazioni, poi l'area del mercato, quelle delle scuole, degli edifici pubblici e del centro storico. L'intervento si è sviluppato lungo oltre 180 chilometri complessivi. Al momento non sono segnalate criticità.