Scontro sulla provinciale, morto uno dei quattro feriti

Era rimasto ferito nel terribile schianto della Panda su cui viaggiava con la figlia con una Dacia Dokker avvenuto ieri pomeriggio pochi minuti prima delle 17 lungo il tratto di provinciale che collega Mortara a Cilavegna. Pietro Spagnuolo, 82 anni, pensionato residente a Semiana, era stato trasportato da una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano all'ospedale Maggiore di Novara, dove era stato ricoverato in codice giallo. Ma una volta giunto al Pronto soccorso il suo quadro clinico era precipitato sino al decesso.

I soccorsi sul luogo dell'incidente

Resta invece in gravi condizioni la figlia cinquantaquattrenne, quella che in un primo momento era apparsa la più grave, per la quale era stato necessario il trasferimento con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano. Non corrono invece pericolo di vita gli altri due feriti, una donna di di 61 anni ed un uomo di 64 anni, ricoverati all'ospedale Maggiore di Novara e al policlinico San Matteo di Pavia. Sul luogo dello schianto sono intervenuti i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi e i vigili del fuoco di Vigevano e Mortara che hanno provveduto ai soccorsi e alla messa in sicurezza della sede stradale.