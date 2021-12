Trenord, nuovi orari: ecco l'elenco dei treni interessati

Trenord ha comunicato i nuovi orari che entreranno in vigore da domenica 12 dicembre. Ecco le principali modifiche per le linee che interessano la Lomellina.

Alessandria – Mortara – Milano

I treni R 10043 e 10062, nei giorni feriali, vengono effettuati anche nella tratta Mortara – Alessandria:

• R 10043: Milano Porta Genova (p.12.42) – Mortara (a.13.27 - p.13.28) – Alessandria (a.14.15);

• R 10062: Alessandria (p.15.45) – Mortara (a.16.32 - p.16.33) – Milano Porta Genova (a.17.23).

Inoltre, saranno attivati due nuovi treni con periodicità feriale:

• R 10047: Milano Porta Genova (p.13:08) – Mortara (a.13:59);

• R 10058: Mortara (p.15:58) – Milano Porta Genova (a.16:57).

A seguito dei lavori di manutenzione straordinaria a cura di Rfi nella tratta Valenza- Alessandria, dal 12 dicembre 2021, il treno R 10063 viene effettuato da Milano Porta Genova (p.17.08) fino a Valenza (a.18.27); previsto bus sostitutivo nella tratta Valenza – Alessandria.

Pavia – Mortara – Vercelli

Sono previste modifiche d’orario per i seguenti treni:

• R 10665: Vercelli (p.6.53) – Pavia (a.8.28) e modifica l’orario a Palestro (a.7.02 – p.7.03) e Robbio (a.7.09). Invariate le restanti fermate ed orari.

• R 10698: Mortara (p.6.58) – Vercelli (a.7.30) e modifica l’orario a Nicorvo (a.7.04 – p.7.05), Palestro (a.7.18 – p.7.19).

Novara – Mortara

Nel periodo dal 13 dicembre 2021 al 4 marzo 2022, nei giorni feriali, per lavori a cura di RFI nella tratta Novara – Mortara, il treno R 11263 sarà sostituito con bus, i cui orari sono indicati nella tabella in allegato.

Milano – Pavia – Voghera – Alessandria

Nel periodo compreso dal 18.12.21 al 9.01.22 sono previsti lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Tortona e Alessandria; i treni arrivano/partono a/da Tortona; in tale tratta è stato istituito un servizio bus sostitutivo.

Alessandria – Torreberetti – Pavia

Per lavori nella tratta Tortona-Alessandria, è prevista una variazione al treno 10562 che è sostituito con bus da Alessandria a Torreberetti. Inoltre, a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria a cura di Rfi nella tratta Valenza- Alessandria, per alcuni treni sono previste anche modifiche d’orario in arrivo/partenza a/da Alessandria.

Qui l'elenco completo delle modifiche: Trenord