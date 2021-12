Nevicata: la situazione al cimitero, il Comune convoca la ditta

Nessuna pulizia straordinaria dopo la nevicata di ieri (mercoledì). Nel video, le immagini registrate questa mattina all'interno del cimitero di Vigevano, dove non è stata ancora effettuato alcun intervento di pulizia.

Nel frattempo, la ditta che si occupa della gestione del cimitero è stata convocata dal dirigente comunale responsabile, il Comandante della polizia locale Giuseppe Calcaterra, per la giornata di lunedì. L’amministrazione comunale intende contestare formalmente l’inadempimento contrattuale, in quanto la pulizia non è stata effettuata come previsto.