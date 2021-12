Controlli Green Pass, i circoli locali di Fratelli d'Italia attaccano l'assessore Scardillo

Uno scontro politico, tutto interno a Fratelli d'Italia, sulla questione dei controlli del Green Pass. La presa di posizione arriva dai presidenti dei circoli locali “Vigevano”, “Cesare Biglia” e “Pino Rauti” che, con un comunicato, prendono le distanze rispetto alla posizione dell'assessore alla polizia locale Nicola Scardillo, esponente anche lui di FdI.

«Relativamente alle dichiarazioni dall'assessore Scardillo a proposito del "giro di vite" sui controlli dei green pass negli esercizi commerciali cittadini – fanno sapere i presidenti dei circoli Andrea Di Pietro, Simone Annibale Ferraris e Luca Battista – puntualizziamo che si tratta del pensiero personale dell'assessore, e non di specifiche direttive del partito Fratelli d’Italia che, in tema di Green Pass, si è espresso molto chiaramente per tramite del presidente nazionale, onorevole Giorgia Meloni. In merito ai controlli del Green Pass a livello locale, sarà la prefettura a emanare direttive ai Comandanti delle forze dell'ordine; compito dell'assessore della polizia locale dovrebbe essere quello di chiedere al Comandante del Corpo una migliore organizzazione delle risorse a disposizione al fine di contrastare la forte attività di spaccio e di micro criminalità presente sul territorio ed eventualmente dotare il Comando degli strumenti necessari ad affrontare tale emergenza, ad oggi, molto evidente».

Nella foto in alto l'assessore alla polizia locale Nicola Scardillo

Sul nostro giornale, l'assessore alla polizia locale della città ducale aveva spiegato che i controlli della certificazione verde diventeranno più capillari nei prossimi giorni. «Il nostro personale – spiega l’assessore Nicola Scardillo – sta effettuando servizi dedicati alle fermate dei pullman e nei locali cittadini. Abbiamo due pattuglie che, sui diversi turni, si occupano esclusivamente di questo».

L'assessore aveva inoltre aggiunto: «L’applicazione delle norme non può che essere un responsabilità condivisa – aveva dichiarato l'assessore Scardillo – certamente si tratta di un dovere da parte delle forze dell’ordine, ma non meno indispensabile lo è per tutti noi cittadini. È chiaro che proprio per fronteggiare la situazione la collaborazione rappresenta l’arma più efficace. Con l’avvicinarsi del periodo delle feste chiedo l’aiuto dei commercianti affinché sensibilizzino il proprio personale ed i propri collaboratori sull’importanza della scrupolosa applicazione delle norme di contrasto alla diffusione del virus, in modo particolare il controllo costante dei Green Pass, il rispetto delle distanze minime e l’utilizzo della mascherina. Sono consapevole che tutto ciò richieda uno sforzo importante, ma è l’unica strada per preservare le proprie attività ed evitare provvedimenti più restrittivi».