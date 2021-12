Schiacciato da una lastra di cemento: morto operaio di 55 anni

Un operaio di 55 anni è deceduto oggi pomeriggio (venerdì) mentre stava lavorando in un cantiere per il rifacimento del manto stradale a Torre d'Isola, in provincia di Pavia. È successo intorno alle 15,50. Dante Berto, residente a Zinasco, sarebbe stato schiacciato da una lastra di cemento, che si è staccata da una gru. Soccorso sul posto, aveva riportato un grave trauma toracico; è deceduto al policlinico San Matteo di Pavia.

Sono in corso le indagini dei carabinieri e del personale dell'ispettorato del lavoro di Ats Pavia per accertare la dinamica dell'accaduto. Non si esclude che la lastra possa essersi staccata a causa di un guasto al tirante della macchina.