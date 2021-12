In Italia 21.042 nuovi contagi in 24 ore

Sono 21.042 i nuovi casi di contagio da Covid-19 che si sono registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 3,7%. I decessi sono stati 96. Guariti e dimessi sono 10.205. In ospedale restano 6.539 degenti (+56) mentre in terapia intensiva i degenti sono 818 (+2).

In Lombardia i positivi sono oggi 4.024 con 21 decessi. I guariti sono 1.167 mentre in ospedale restano 1.132 degenti dei quali 140 in terapia intensiva.

In provincia di Milano i nuovi casi sono 1.283; in quella di Brescia 463 e in quella di Varese 447. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 170. In Lombardia si sono sfiorate le 100 mila dosi di vaccino in un solo giorno. Da domani aperte le prenotazione per la vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni.