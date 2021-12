Elachem da sogno: espugnata Omegna dopo due overtime (88-89)

La Elachem Vigevano incassa una vittoria importantissima passando sul campo di Omegna al termine di una autentica battaglia che, per trovare il suo vincitore, necessita di ben 2 supplementari (88-89). I padroni di casa si appoggiano al uno straordinario Frank Bushati (43 punti e 9 rimbalzi alla fine) e a Balanzoni che ne mette 24, Vigevano ritrova dopo qualche settimana di appannamento Alessandro Ferri che chiude con 30 punti e 8/14 nelle triple.

Jacopo Mercante batte la difesa di Omegna (foto Marmonti)

Che sia una partita sul filo del rasoio lo si capisce subito: 21-22 al 10’ e 38-40 al 20’. Le due squadre si affrontano a viso aperto e anche nella terza frazione è sostanziale equilibrio (57-57). Come al solito la Elachem riesce a distribuire le responsabilità offensive (Gatti 10, Procacci 12, Giorgi 14 e Rossi 8) togliendo riferimenti ad Omegna. Il quarto periodo si chiude sul 15-15 che significa 72 parti ed overtime. E non ne basta nemmeno uno per definire la sfida: ne servirà un secondo per consentire a Vigevano si spuntarla di mezzo canestro.

«E’ stata una partita durissima – commenta coach Paolo Piazza – Una vera gara ad eliminazione: come spesso accade in questi casi ha vinto chi ha avuto più energia nella fine. Noi siamo stati bravi a distribuire le responsabilità – aggiunge il coach ducale – abbiamo trovato Ferri che ha segnato canestri importanti ma abbiamo avuto moltissimo anche dai ragazzi della panchina. Questa è una squadra che non muore mai: siamo tornati da un -7 e da un -5, cosa che non era affatto scontata. E’ stata una grande vittoria – conclude il coach – Ce la godiamo fino a martedì e poi pensiamo al prossimo impegno».

