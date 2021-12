In Lombardia il tasso di positività scende dal 3,5% di ieri al 3% di oggi

Sono 19.215 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 3,8%. I decessi sono stati 66 contro i 96 di ieri. In ospedale i degenti sono 6.697 (+56) nei reparti ordinari e 829 (+11) in terapia intensiva.

I dati della giornata di oggi In Lombardia i positivi sono 3.278 con un indice di contagiosità che scende dal 3,5% di ieri al 3% di oggi. I decessi sono stati 10. La provincia di Milano è quella con il maggiore incremento di casi (+1.132) seguita da quella di Brescia (+380) e da quella di Monza e Brianza (+316). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 131.