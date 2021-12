Dal Rotary una proposta e due ultimatum al Comune

Non capita spesso di assistere a una presa di posizione così forte da parte di un’organizzazione di servizio. È successo lunedì mattina quando il Rotary Club Mede Vigevano è riuscito in una sola conferenza stampa – convocata per presentare un concerto benefico – a lanciare due ultimatum all’amministrazione comunale e, poi, a presentare una proposta, anche questa non priva di polemiche.

Monumento vittime Covid

La prima questione riguarda la realizzazione del monumento per le vittime del Covid all’interno del cimitero. Il Rotary Club Mede Vigevano aveva offerto l'opera al Comune dopo la prima ondata della pandemia. «La Soprintendenza – ha spiegato l’attuale presidente del Rotary Club Mede Vigevano Salvatore Poleo – ha approvato il progetto a metà ottobre. Si era parlato della posa della prima pietra per il 2 novembre, poi tutto è stato stoppato perché servivano ulteriori passaggi. Il 17 novembre ho fatto presente all’amministrazione che ci eravamo nuovamente arenati. Oggi il progetto è scomparso nel nulla, caduto in una “palude burocratica”. Questo monumento rappresenta un impegno di civiltà. È stato realizzato in decine e decine di città e di paesi, perfino in borghi sperduti. A Vigevano, seconda città della provincia di Pavia, non si riesce a fare. Se entro un tempo ragionevole, cioé fine gennaio, non avremo risposte, offriremo il monumento a un’altra città. Se il problema è legato solo a una questione interna al Comune, chiedo di risolverla».

Pulizia laser delle colonne di piazza Ducale

Il secondo ultimatum riguarda invece l’offerta di effettuare una pulizia delle colonne di piazza Ducale con tecnologia laser, presentata nell’autunno del 2020. «Per noi questo progetto rappresenta un punto di orgoglio – ha continuato il presidente rotariano Poleo – e ne beneficerebbe il decoro della città. Si tratterebbe di un intervento che offriremmo, quindi a costo zero per Comune e cittadini, e che è già stato effettuato in molte altre città, come Firenze. È una tecnologia sicura, non causa problemi al manufatto. Asm era d’accordo e aveva dato incarico per presentare un progetto, che è stato fatto, da presentare alla Soprintendenza. Ad oggi, però, non sappiamo a che punto siamo. Se entro, e non oltre, la fine di marzo non riusciremo ad avere in mano i permessi per procedere, ci rinunciamo».

La Scia

Il terzo punto toccato riguarda l’obbligo di presentare Scia, la segnalazione certificata di inizio attività, anche per chi organizza eventi senza scopo di lucro. «È un balzello aggiuntivo – ha dichiarato Poleo in conferenza stampa – e chiediamo al Comune di non pagarla quando si organizzano eventi di beneficenza. Facciamo la pratica, ma senza costi. Parliamo di 100/300 euro ogni volta, se si resta sotto i 200 partecipanti, altrimenti occorre interpellare la commissione di pubblico spettacolo e parliamo di 3mila euro».

Nella foto in alto: il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa

La risposta del sindaco Andrea Ceffa

Sulle contestazioni, risponde punto per punto il sindaco Andrea Ceffa. «Rimango abbastanza stupito di fronte a queste esternazioni – afferma il primo cittadino – Se ci sono problemi di natura burocratica, l’amministrazione farà il possibile per risolverli. Purtroppo la burocrazia è il vero problema della pubblica amministrazione. Sia la realizzazione del monumento alle vittime del Covid, sia il progetto legato alla pulizia delle colonne delle piazza sono service encomiabili, che l'amministrazione apprezza. Sarebbe quindi senza senso da parte nostra ostacolarli. Il problema, infatti, non è di natura politica, ma tecnica. Detto questo, non mi sarei comunque aspettato delle affermazioni del genere all’interno delle sale concesse dall’amministrazione comunale per la conferenza stampa. E il sindaco non è un deus ex machina, sul monumento Covid, ad esempio, c’erano problemi tecnico-burocratici che non dipendevano dall’amministrazione. La rotonda del cimitero, dove cioé verrà collocata l'opera, era stata data in affidamento al consorzio San Crispino e Crispiniano, che si riuniva il 30 novembre per dare l’approvazione formale al progetto. Non sono aggiornato sugli sviluppi degli ultimi giorni, verificheremo con i tecnici comunali dove e se ci sono ancora problemi. La stessa cosa – continua il primo cittadino di Vigevano – accade per la pulizia delle colonne, altro progetto importante, per il quale ringraziamo il Rotary. Ma ci sono una serie di obblighi e di passaggi tecnici che vanno rispettati, come è previsto dalle normative. Sulla Scia, invece, avevo già spiegato che il Comune non può cancellarla. Quello che possiamo fare per andare incontro alle associazioni è realizzare una programmazione unica, una rassegna di eventi che viene approvata congiuntamente, così da dover presentare un’unica autorizzazione.».