Green Pass intestati ad altri per entrare nei locali: denunciati

Hanno presentato il Green Pass appartenente ad altre persone per poter accedere ad un ristorante di Broni e ad un bar di Stradella. I carabinieri della Compagnia di Stradella, hanno denunciato per sostituzione di persona un uomo di 46 anni ed una donna di 27 anni. Le verifiche sono avvenute nell'ambito di una attività di controllo che ha interessato una ampia porzione dell'Oltrepò. I carabinieri del capitano Carlos Musso hanno identificato poco meno di mille persone e controllato 200 veicoli elevando 21 infrazioni al Codice della Strada.

I controlli sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Stradella

Nell'ambito dell'attività di controllo sul rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento della pandemia, i carabinieri hanno controllato 104 esercizi commerciali, accertato il possesso del Green Pass per 579 soggetti sanzionando due persone per il mancato utilizzo delle mascherine e multando tre bar, uno di Chignolo Po e due di Stradella, i cui rispettivi gestori non erano in possesso del Green Pass.