In Italia 120 decessi, mai così tanti dall'inizio della quarta ondata

Sono 3.830 a fronte di 172.462 nuovi tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 2,2%. I decessi sono stati 20 per un totale di 34.619 dall'inizio della pandemia. Continua il trend in salita dei ricoveri: quelli ordinari sono oggi 1.185 (+50) mentre quelli in terapia intensiva sono 146 (+3). La provincia di Milano conta 1.336 nuovi casi (515 a Milano città), seguita da quella di Varese (+401) e da quella di Brescia (+385). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 199.

Il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Lombardia

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 20.677 con un tasso di positività al 2,7%. I decessi sono stati 120, mai così tanti dall'avvio della quarta ondata. I guariti e dimessi sono 13.980 mentre resta sotto pressione il sistema sanitario: i ricoveri ordinari sono 7.163 (+212) mentre quelli in terapia intensiva sono 863 (+7).

Ad oggi hanno completato il ciclo primario di vaccinazione 45.952.064 persone (il 77,55% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 12.078.543 persone (il 20,38% della popolazione).