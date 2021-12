Contagi in crescita: oggi in Italia 23.195 nuovi contagi

Sono 4.765 a fronte di 134.761 tamponi effettuati i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 3,5%. I decessi sono 29 per un totale di 34.648 dall'inizio della pandemia. Crescono, ma di poco, le degenze ordinarie oggi 1.189 (+4) mentre quelle in terapia intensiva sono 145 (-1). La provincia di Milano, che conta 1.687 nuovi contagiati, è quella con il maggiore incremento di casi, seguita da quella di Brescia (+542) e da quella di Brescia (+535). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 219.

Il bollettino di oggi della Regione Lombardia

In Italia oggi i nuovi contagiati sono 23.195 con un tasso di positività al 3,7%. I decessi sono stati 129, il dato più alto della quarta ondata. Guariti e dimessi sono 14.802 mentre resta ancora alta la pressione sul sistema sanitario: i ricoveri ordinari sono 7.309 (+212) mentre quelli in terapia intensiva sono 870 (+7).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 45.982.415 persone (il 77,60% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 12.744.199 persone (il 21,51% della popolazione).