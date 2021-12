Raddoppia (quasi) la percentuale di positivi in Lombardia

Sono 24.883 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 54.762), il 26 dicembre. Sale così ad almeno 5.647.313 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 81 (ieri sono stati 144), per un totale di 136.611 vittime da febbraio 2020.

La Lombardia, regione più popolata d'Italia, è anche quella con più positivi. I nuovi contagiati rilevati oggi sono 4581. Colpisce il tasso percentuale di positivi, 13,2 %, a fronte del 7,8 di ieri (in Italia oggi è l'11,5 %). Quasi il doppio. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 34.639, niente rispetto agli oltre 200 mila nei giorni immediatamente precedenti le feste. Crescono i ricoveri ordinari di 38 unità, per un totale di 1.439 persone, e anche quelli relativi alla terapia intensiva (+2 per un totale di 178 persone). Sono 15 le persone morte per Covid in regione nelle ultime 24 ore. Nella giornata precedente erano 38. Come certificano i dati forniti dal Ministero della salute, 12 mesi fa, a Natale 2020, nonostante le restrizioni di ogni tipo il bollettino registrava 18 mila nuovi casi contro i 50.599 del 24 dicembre 2021, ma i morti erano 505 mentre l'altro ieri ne abbiamo contati 141. Altrettanto eloquente il numero dei ricoverati nei reparti ospedalieri in Italia - 24.070 nel 2020 e 8.812 nel 2021 - e nelle terapie intensive - 2.589 dodici mesi addietro e 1.038 adesso.





Ecco i dati divisi per ogni provincia lombarda:

Milano +1.807 (ieri +7.340) con Milano città +1.018 (ieri +3.158), Bergamo +441 (ieri +1.231), Brescia +297 (ieri +1.438), Como +373 (ieri +888), Cremona +85 (ieri +607), Lecco +59 (ieri +374), Lodi +60 (ieri +492), Mantova +68 (ieri +388), Monza e Brianza +290 (ieri +1.515), Pavia +199 (ieri +807), Sondrio +102 (ieri +162), Varese +630 (ieri +1.558).

Sono quasi quattro milioni (3.818.558) i Green pass emessi negli ultimi tre giorni in Italia, secondo quanto si evince dal sito del Governo. Cifre record iniziate nel giorno dell'antivigilia in cui sono stati 1.663.340 mila i certificati verdi chiesti, il 24 dicembre sono stati 1.721.948, 579 mila e anche nel giorno di Natale si è raggiuto quota 433.270 che porta il totale generale a quasi 169 milioni (168.920.873).

A Natale le persone controllate dalle forze dell'ordine, per il rispetto delle nuove norme sul Green pass, sono state 64.859, e 262 sono state quelle sanzionate. Lo rende noto il Viminale su Twitter. Oltre settemila (7.409 per la precisione) le attività e gli esercizi commerciali sottoposti a controllo, 64 i titolari sanzionati.