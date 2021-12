L'addio a Bianca Garavelli

Le sue condizioni sembravano essere migliorate nell'ultimo periodo, invece non ce l'ha fatta. Tutta Vigevano piange Bianca Garavelli, dantista, giornalista, intellettuale di primissimo piano. Si è spenta nelle primissime ore del 29 dicembre all'età di 63 anni. Nonostante la grave malattia che la attanagliava si era spesa fino all'ultimo per la passione della sua vita, Dante Alighieri, pubblicando nel 2021 “Dante così lontano così vicino” e organizzando il concorso La Provincia in Giallo.

Il saluto, commosso, arriva da tante istituzioni cittadine. In primis il Rotary club Cairoli, del quale era stata presidente e faceva tuttora parte. «Il club - è il loro cordoglio - ha subito un durissimo colpo perdendo una persona di grande talento e bontà. Fautrice in prima persona del premio letterario La Provincia in Giallo ed esperta dantista ha portato nel club tutto il suo grande amore per Dante e per letteratura gialla oltre ad una vera e sincera amicizia. Il club tutto piange in questo tristissimo momento di dolore per la perdita della nostra "Beatrice". Ciao Bianca, sarai sempre nei nostri cuori».

Andrea Ceffa, sindaco di Vigevano, aggiunge che «è stata un pilastro delle attività associazionistiche nella nostra città, mettendosi sempre appassionatamente a disposizione per la divulgazione del sapere e della cultura».

Non è ancora stata fissata la data delle esequie.

(Il ricordo completo sull'Informatore del 30 dicembre)