I numeri del virus crescono ancora

Alla vigilia dell'ingresso della Lombardia in zona gialla, previsto per domani (lunedì 3), non frenano i casi Covid. Meno tamponi per via delle festività, ma più positivi in percentuale. Nelle ultime 24 ore sono 10.425 i nuovi casi di Covid in Lombardia - che resta la regione più colpita in questa quarta ondata - "frutto" di 44.172 tamponi. Il rapporto tra casi positivi e tamponi è del 23,6 per cento circa, un tasso superiore a quello nazionale. Sono 15 i nuovi ingressi in terapia intensiva, per un totale di 216 ricoverati in terapia intensiva, mentre sono 45 le vittime, per un totale di 35.140 da inizio pandemia. Sono 2052, infine, le persone totali ricoverate con sintomi da Covid.

Sono 3.945 i nuovi casi a Milano, 971 a Brescia, 1.075 a Varese, 1.102 a Monza, 975 a Bergamo, 445 a Como, 359 a Pavia, 281 a Mantova, 252 a Cremona, 255 a Lecco, 131 a Lodi, 298 a Sondrio.

Ieri, 1 gennaio 2022, i casi nella nostra regione erano 37.270, riscontrati in seguito all'analisi di 200.196 tamponi, con un tasso di positività al 18,6%. I positivi in Italia sono 61.046 totali, con 278.654 tamponi analizzati (tasso: 21,9 % di positivi, ieri i tamponi erano stati oltre un milione). Il numero dei ricoveri ordinari sale a 11.756 (+491 rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva diventano 1.319 (+22), con 104 ingressi del giorno (ieri 135).