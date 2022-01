Mascherine Ffp2: dove le acquistate e quanto le pagate?

Dove le comprate?

Sono obbligatorie per salire su un treno o su una metropolitana, e anche per partecipare ad alcuni eventi o per andare al cinema o per visitare un museo. Ma quanto costano le mascherine Ffp2? I prezzi sono i più svariati, da meno di 0,50 fino a oltre 2,50 euro. La struttura commissariale e le associazioni di categoria hanno raggiunto un’intesa per la vendita della Ffp2, più protettive ma anche più costose rispetto alle mascherine chirurgiche, al prezzo calmierato di 75 centesimi l’una. Ma la cifra non è vincolante per chi non aderisce all’accordo.