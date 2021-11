"Treno del Foliage": la Centovalli Vigezzina tra i dieci percorsi più belli al mondo

Nel 2018 la Lonely Planet, la casa editrice di guide turistiche più importante a livello internazionale, l'ha inserita tra i dieci percorsi in treno più belli al mondo: stiamo parlando della ferrovia Vigezzina-Centovalli, che collega Domodossola a Locarno, attraversando due nazioni (Italia e Svizzera): 52 chilometri di percorso, 83 ponti e 31 gallerie da scoprire in circa due ore sono i numeri del viaggio.

Colori da sogno

L'autunno è il periodo più bello per programmare il proprio itinerario e fino a domenica 14 novembre si potrà viaggiare a bordo del "treno del foliage", prenotando un biglietto speciale. Un’esperienza che in molti definiscono indimenticabile, e che permette un'imersione nei colori tipici dell’autunno.

«Il percorso – spiegano i responsabili della Ferrovia Vigezzina-Centovalli – si snoda in un paesaggio mozzafiato in cui la natura offre il meglio di sé in ogni stagione: dai fiabeschi paesaggi invernali imbiancati dalla neve, alle infinite tonalità del verde dei paesaggi primaverili ed estivi, paradiso per gli amanti delle escursioni, fino ad arrivare all’imperdibile scenario autunnale in cui le calde tonalità del rosso, giallo e arancione dipingono un quadro a cielo aperto regalando viste mozzafiato».

Foto di Christian Guerra

Il biglietto del foliage

Il biglietto (la prenotazione è obbligatoria) prevede un viaggio di andata e ritorno, con partenza da Domodossola o da Locarno e con la possibilità di effettuare una sola sosta intermedia nel viaggio di andata o nel viaggio di ritorno. Per chi pernotta a Locarno o a Domodossola, il biglietto è valido due giorni. Il biglietto include la prenotazione obbligatoria del posto a sedere. Il biglietto è valido su tutti i treni internazionali in partenza da Locarno o da Domodossola, nei giorni compresi tra il 16 ottobre e il 14 novembre. I treni internazionali circolano tutti i giorni con 8 collegamenti in partenza da Domodossola e 8 collegamenti in partenza da Locarno. Tutti i treni sono dotati di ampie vetrate e garantiscono un’eccellente visibilità e un medesimo comfort di viaggio.

Per organizzare il viaggio e consultare gli orari, è possibile visitate il sito: www.vigezzinacentovalli.com.