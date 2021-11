Green wedding, all'insegna della sostenibilità ambientale

Un’atmosfera, quella del giorno delle nozze, che tutte vorrebbero magica e da sogno e che invece è stata troppo a lungo piena di dubbi ed incertezze. Ora si riparte. All'insegna della sostenibilità ambientale e del benessere degli invitati.

Il lungo periodo di stop ha permesso agli addetti al settore anche di ricaricare le pile, frequentare corsi di aggiornamento (rigorosamente online), sperimentare e studiare. E così sono state arrivate nuove idee per feste uniche e originali.

Per la prossima stagione l’attenzione è rivolta alle cerimonie intime, alla sostenibilità dell’ambiente ed al benessere dei propri invitati. Ecco allora alcune delle tendenze della prossima stagione.

Le decorazioni saranno naturali e green: vimini, legno, piante, muschio e piccole luci tra gli alberi



Il prossimo anno il matrimonio all’aperto sarà una condizione necessaria, sia per il ricevimento che per il rito. Tutto parte dai motivi di sicurezza e dalle abitudini ormai insite in ognuno di noi. Questa scelta garantirà scenografie uniche e la natura con le sue meraviglie avrà la meglio sugli spazi al chiuso.

Le decorazioni, quindi, saranno naturali e green: vimini, legno, piante, muschio e piccole luci tra gli alberi. Le atmosfere dovranno richiamare: feste di paese, sagre e festival; tutto nel rispetto dell’ambiente, utilizzando dettagli eco-friendly.

Anche la scelta dei menù dovrà prediligere piatti snelli e creativi. Tante piccole prelibatezze per pranzi e cene easy e divertenti che soddisfino ogni palato.



Dopo anni in cui il tavolo della confettata è stato protagonista, nei prossimi mesi si darà particolare attenzione ai dolci e alla piccola pasticceria per creare sweet table da sogno, senza mai dimenticare la torta (o wedding cake) che si conferma un momento fondamentale della giornata, completata da cake toppers creati con scritte di legno.



I migliori wedding planner del momento, consigliano di dedicare attenzione all'illuminazione del ricevimento, cresce senza sosta il trend dal tocco “industrial chic” che vede l'uso di ghirlande di lampadine e catene di lucine led per ricreare magici effetti decorativi, cieli stellati e romantiche atmosfere.

Il vero tocco di originalità lo daranno i piccoli angoli caratteristici e dal mood vintage allestiti con “oggetti del passato”, largo spazio quindi a valigie, divani, cassettiere e specchi… Macchine da scrivere, polaroid, cappelli e tappeti potranno essere cornice per uno degli angoli più amati dagli ospiti: il photoboot, dove ogni invitato può scattare una foto per proprio ricordo o come dono per la coppia.

Menù, tableau de mariage e segnaposto meglio se scritti a mano con una calligrafia esperta, esattamente come richiede l’etichetta per le buste delle partecipazioni. Gli inviti dovranno essere coordinati al tema della giornata, nastri e carta pregiata daranno un tocco chic.

Rimane costante la tradizione della bomboniera, consegnata a mano dagli sposi ad ogni famiglia per ringraziare e lasciare un ricordo della giornata. La bomboniera è da sempre un pensiero molto gradito, nei prossimi mesi vedremo spopolare quelle di fattura artigianale. Vasetti di marmellata o miele, bottiglie di olio e altri oggetti realizzati a mano.

Molte coppie restano fedeli alle bomboniere solidali, da acquistare presso associazioni o enti benefici.

Anche nel 2022 si confermano alcuni “classici” come la preferenza per auto d'epoca come mezzo di trasporto degli sposi, band di musica dal vivo per animare il ricevimento, accompagnata dall'immancabile dj per la festa serale. E grazie agli ampi spazi verdi le attrazioni preferite per l’intrattenimento diventano acrobati, maghi e personaggi del circo...