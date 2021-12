Film di Natale, 10 idee per le serate di festa

Il classico più amato

VIA COL VENTO. Non c'è nulla di particolarmente natalizio nella storia di Rhett Butler e Rossella O'Hara, ma è pur sempre un grande affresco avventuroso e romantico, lungo tanto da occupare un'intera serata e che rivedrete sempre volentieri. Non siete d'accordo? Francamente ce ne infischiamo!

In onda la sera di Natale dalle 20.30 su Rete4

