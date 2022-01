Figurine calciatori Panini, ecco le introvabili

La prima figurina Panini a essere stampata fu quella di Bruno Bolchi, capitano dell'Inter nella stagione 1961-62. Da lì partì un'avventura che in oltre sessant'anni non si è mai interrotta. Collezionarle, riguardarle: chi possiede ancora un vecchio album Panini sa che sapore ha immergersi in quelle pagine, quanto il ricordo di una figurina possa associarsi a un intero periodo della propria infanzia o adolescenza.

E NELLO SPOT DELL'ALBUM 2021-22 SPUNTA LA VAR...

E l'avvento del digitale, del calciomercato permanente e dei mille altri cambiamenti avuti dal calcio e dalla società non scalfiscono il fascino di questi cartoncini colorati con la faccia di un calciatore e la maglia della squadra di appartenenza.

Per approfondire leggi anche: la pagina dedicata alle figu da collezione

La figurina di Bruno Bolchi (Inter 1961-62), la prima a essere stampata

UNA PERLA ASSOLUTA PER GLI APPASSIONATI E CHI VOGLIA RIVEDERE I PROPRI VECCHI ALBUM: TUTTE LE RACCOLTE CALCIATORI PANINI (FINO AL 2019-20) IN FORMATO SFOGLIABILE FLIP BOOK, CLICCA QUI O SULL'IMMAGINE

Alcune figurine anni '70

La pagina Fb ufficiale degli album

Le copertine di qualche album degli anni '80

Pierluigi Pizzaballa story (Sfide - Rai)

E poi c'è il collezionismo delle figurine introvabili, che possono valere anche una fortuna. Ne ricordiamo alcune tra le più note e ricercate.