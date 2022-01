Iphone, 15 anni fa il primo modello

Fa un po' impressione riascoltare Steve Jobs quando spiega di avere messo insieme un Ipod, un telefono e un nuovo sistema di collegamento a Internet. Come vedere lo spettacolo di un illusionista che svela con cosa giocherà e poi, in un attimo, mostra la magia. E la magia è l'apparizione del primo Iphone, sul palco del MacWorld a Cupertino, (San Francisco), dove si trova il quartier generale di Apple.

Era il 9 gennaio 2007. Sono passati solo 15 anni, ma nelle nostre mani sono passati almeno una decina di smartphone e non solo della Apple. Steve Jobs non c'è più, ma la sua idea ha cambiato tutto il mondo della comunicazione.

La presentazione del 9 gennaio 2007, sottotitolata in italiano

Lo sviluppo del primo modello di iPhone iniziò quando Steve Jobs comprese che presto gli utenti avrebbero potuto usare un telefono evoluto per ascoltare musica, e nessuno avrebbe più comprato iPod (dispositivo che aveva risollevato le sorti di Apple) "perché tutti hanno già in tasca un telefono".

Vennero realizzati diversi prototipi, alcuni partendo proprio dai preesistenti modelli di iPod, ma si decise di optare per la soluzione con schermo tattile e multi-touch. Esistevano già diverso modelli di telefono smart, citati dallo stesso Jobs nella presentazione, ma come diceva il Ceo di Apple, non erano molto smart e nemmeno facili da usare, con tutti quei tasti di plastica. Non come la creazione di Apple, che grazie all'applicazione Itunes avrebbe anche potuto connettere in un unico apparecchio tutta la nostra musica, le immagini, i video, la rubrica, il browser per navigare e mille altre cose.