Fenomeno WeWard: l'app che ti paga per camminare è tra le più scaricate anche in Italia

Un'applicazione che promette di far camminare fino al 24% in più. Lo assicurano gli sviluppatori di WeWard, una delle app gratuite oggi più scaricata sugli store digitali (Play Store e App Store), che viene presentata come la "prima applicazione dedicata alla lotta contro gli stili di vita sedentari", con una missione precisa: far camminare quante più persone possibile nel mondo.

Lanciata per la prima volta nel 2019 in Francia, da pochi giorni è arrivata anche in Italia e sta conquistando il pubblico grazie all'efficace slogan "guadagna camminando". Utilizzando il contapassi dello smartphone, infatti, l'applicazione converte ogni giorno i chilometri a piedi in Ward, che possono diventare euro (si stima circa 0,12 centesimi ogni 20mila passi) versati attraverso bonifico sul proprio conto, oppure regali e donazioni a enti di beneficenza, o sconti da utilizzare in negozio. Finora la stanno utilizzando 5 milioni di utenti nel mondo, che hanno evitato l'emissione di 246950 tonnellate di Co2.

Salute, ecologia e dinamicità locale sono i tre valori che gli ideatori puntano a promuovere attraverso l'app: «Mettendo il camminare al centro della vita quotidiana, WeWard fa parte di un approccio eco-responsabile – spiegano – L'Oms raccomanda di fare 10.000 passi al giorno per mantenersi in forma; la sedentarietà è considerata il quarto fattore di rischio di morte in tutto il mondo. Promuovere la mobilità dolce significa inoltre preservare il pianeta e camminare è il mezzo di trasporto meno inquinante, con un impatto di carbonio pari a zero. Camminare permette poi di scoprire o riscoprire la tua città, i suoi siti culturali e i suoi negozi».

I partner commerciali – hanno aderito soprattutto marchi di sport, nutrizione e bellezza – sponsorizzano attraverso WeWard offerte speciali e promozioni. WeWard segnala a suoi utenti anche luoghi storici, monumenti, parchi da visitare, ma anche negozi convenzionati, e organizza sfide ed eventi dedicati agli iscritti.