Le ore buie del 2020 con Bosch & Ballard

Le ore più buie, in uscita da martedì prossimo (1 febbraio), è il capitolo numero 23 dei thriller di Michael Connelly con il detective (o meglio, ex detective) Harry Bosch protagonista. Insieme al poliziotto di Los Angeles, per la terza volta, appare la nuova partner, Renée Ballard, detective dalle grandi capacità, ma esiliata al turno di notte, detto l’Ultimo Spettacolo. In ogni caso su cui interviene può svolgere solo le indagini preliminari, poi al mattino il caso passa ai detective del turno di giorno. In comune con Bosch ha il pessimo carattere e l'insofferenza alle regole: inevitabile nascesse un tandem investigativo.

LE ORE PIU' BUIE, Michael Connelly, Piemme - 397 pagine - 19,90 euro. Qui sopra, la copertina del libro

È la sera di Capodanno del 2020, e a Hollywood è il caos. Tra la pandemia di Covid-19 e le violenze che hanno portato al movimento Black Lives Matter, la gente non vede l'ora di lasciarsi alle spalle l'anno appena trascorso. Il mondo è cambiato, e anche Renée Ballard ha bisogno di un nuovo inizio.

Ma non è il momento di mollare. Non ora che c'è una coppia di stupratori seriali a piede libero: gli "Uomini della Mezzanotte", che da settimane terrorizza le donne della città. Impegnata nel solito turno di notte, la detective sta osservando la tradizionale pioggia di proiettili che segna l'inizio dei festeggiamenti quando viene chiamata sulla scena del primo crimine dell'anno: un uomo è stato colpito alla testa da uno sparo.

Ballard capisce subito che il proiettile fatale non è caduto dal cielo e che quella morte non è un incidente. Decisa a fare giustizia, le indagini la conducono a un caso di omicidio irrisolto su cui aveva lavorato anni prima una sua vecchia conoscenza: l'ex detective Harry Bosch.

Bosch è anche una fortunata serie tv visibile sulla piattaforma Amazon Prime Video, conclusasi lo scorso anno dopo 7 stagioni

Ballard e Bosch si ritrovano così a collaborare ancora una volta per scoprire la verità. In che modo i due casi sono collegati? Nel frattempo, nelle ore più buie, gli Uomini della Mezzanotte si muovono indisturbati. Ballard deve anticiparne le mosse, se vuole salvare dall'incubo la loro prossima vittima. Nel suo nuovo, grande romanzo, che ha esordito al primo posto della classifica del New York Times, Michael Connelly prende le mosse dai clamorosi fatti che hanno sconvolto l'opinione pubblica nel 2020 e intesse una doppia indagine, affidata a una delle coppie di detective più amate di sempre.