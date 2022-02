Dai la cera. Togli la cera. Scrivere come... Karate Kid

Dai la cera, togli la cera. Wax on, right hand. Wax off, left hand, nella versione originale. La scena che ricordiamo di più di Karate Kid, grande successo cinematografico di metà anni '80. Cosa c'entra con la letteratura, col mestiere di scrivere, o almeno provare a farlo?

"Dai la cera togli la cera" è il titolo di un pratico (e forse anche utile, non abbiamo ancora provato...) taccuino di esercizi di scrittura. Lo propone il blog Immersioni Letterarie: si scarica in pdf in un momento ed è gratis. Perchè “Dai la cera, togli la cera”? «Perché siamo fermamente convinti - si legge nel blog - che gli esercizi non servano di per sé a produrre bei testi ma a darvi la confidenza e i muscoli che vi serviranno quando vi siederete alla scrivania per scrivere qualcosa di vostro».

Nel post qui sopra il link per scaricare il manuale

Immersioni letterarie - si legge nel sito - è un blog che parla di editoria e scrittura creativa, un luogo dove trovare materiali gratuiti e approfondimenti per scrittori, un laboratorio culturale che propone workshop di scrittura e servizi per scrittori.

«Il taccuino nasce dall’esperienza dei nostri workshop di scrittura e ci abbiamo messo dentro tutti quegli esercizi – divertenti, sfidanti e a volte un po’ snervanti – che sono utili per tirare fuori gli scrittori dal pantano!»

La mitica scena di Karate Kid