Il fabbricante di lacrime: Erin Doom è ancora un caso letterario

A quasi un anno dall'uscita a maggio 2021, le classifiche di vendita di libri vedono ancora "Il fabbricante di lacrime" nei primi posti, sempre sul podio dei più desiderati e scelti. Un best seller diverso dal solito visto che l'autrice, oltre a presentarsi con uno pseudonimo, ha esordito su Wattpad, la piattaforma di social reading più famosa al mondo, con il nickname DreamsEater e che ha avuto come grande amplificatore Tik Tok, dove ha raccolto enorme attenzione e consenso.

Il fabbricante di lacrime, Erin Doom. Magazzini Salani - 671 pagine, 15.90 euro

Da poco è uscito anche il nuovo libro di Erin Doom: "Nel modo in cui cade la neve".

Cosa sappiamo dell'autrice? Pochissimo. E' una giovane emiliana, under 30, e ha una formazione giuridica. A parlare di lei sono soprattutto i seguitissimi post sul profilo Instagram.

Tra le mura del Grave, l'orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si raccontano da sempre storie e leggende a lume di candela. La più famosa è quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini.

Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole tetre dell'infanzia. Il suo sogno più grande, infatti, sta per avverarsi. I coniugi Milligan hanno avviatole pratiche per l'adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato. Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei viene portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l'ultima persona al mondo che Nica desidererebbe come fratello adottivo.

Rigel è intelligente, scaltro, suona il pianoforte come un demone incantatore ed è dotato di una bellezza in grado di ammaliare, ma il suo aspetto angelico cela un'indole oscura. Anche se Nica e Rigel sono uniti da un passato comune di dolore e privazioni, la convivenza tra loro sembra impossibile.

Soprattutto quando la leggenda torna a insinuarsi nelle loro vite e il fabbricante di lacrime si fa improvvisamente reale, sempre più vicino. Eppure Nica, dolce e coraggiosa, è disposta a tutto per difendere il suo sogno, perché solo se avrà il coraggio di affrontare gli incubi che la tormentano, potrà librarsi finalmente libera come la farfalla di cui porta il nome.