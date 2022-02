San Valentino: lo chef stellato ti insegna a far colpo

Spaghetto tiepido con lampone, pompelmo, yogurt e yogurt liofilizzato.

Come conquistare il palato della propria metà grazie ai consigli di uno chef stellato. La cena fuori a San Valentino è un rituale irrinunciabile, soprattutto 12 mesi esatti dopo il 14 febbraio 2021 in cui non si poteva fare nulla. Ma c'è un'alternativa golosa e comfort: cucinare a casa e prendersi per la gola.

Coi suggerimenti dello chef Roberto Conti, che dopo la stella Michelin al Trussardi alla Scala di Milano ha aperto a Mortara il suo Rc Resort, cucinare non è mai stato così facile, divertente e soprattutto goloso. La videoricetta è disponibile divisa nei vari passaggi, in modo da renderla facilmente eseguibile per tutti.

Rosso. Questo è il colore di San Valentino per eccellenza. Bisogna davvero spiegare il perchè?

Ingredienti:

- spaghetti di Gragnano, 80 grammi a persona

- lamponi freschi

- crumble di lamponi

- polvere di lampone disidratato

- yogurt greco magro

- yogurt liofilizzato

- polmpelmo pelato a vivo

- scorza di lime

- olio, sale, pepe

- erbe, come basilico o menta

Niente paura: gli ingredienti più insoliti, come il lampone disidratato o lo yogurt liofilizzato, si trovano tranquillamente sul web.

Lo spaghetto va cotto in acqua salata 8 minuti, o comunque un minuto in più del tempo di cottura normale. Questo perché poi andrà raffreddato in acqua e ghiaccio: se fosse al dente, si romperebbe, per via dello shock termico.

L'acqua e ghiaccio è molto importante per intiepidire gli spaghetti.



Lo spaghetto, cotto e raffreddato, va scolato con le mani (e i guanti), lentamente, e messo nella ciotola.

Finalmente è il momento di condire: sale fino, yogurt condito con olio e sale, i lamponi in tutti i modi, olio extravergine d'oliva, pepe, e via! si inizia a mescolare con la pinza da cucina.

Infine la guarnizione: rosso, gusto, aromi, gioia anche per gli occhi e qualche fogliolina verde (basilico, o menta) a chiudere. E guardate l'impiattamento...

Il risultato è garantito. Guardare, ma soprattutto provare, per credere.