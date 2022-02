Il pilota americano che lanciava caramelle ai bambini di Berlino: Candy Bomber è morto oggi a 101 anni

Sembra una storia presa da un film in bianco e nero di Frank Capra. Ma non era una favola quella vissuta da Gail Halvorsen, l'ex pilota americano passato alla storia per aver lanciato dolciumi ai bambini di Berlino durante l'embargo imposto dall'Unione sovietica alla fine della Seconda guerra mondiale. "Candy Bomber" è morto oggi a 101 anni allo Utah Valley Hospital a Provo.

Era soprannominato anche Uncle Wiggly Wings per il modo particolare in cui manovrava il suo aereo, così che i bambini potessero capire del suo arrivo: fu il primo pilota a far piovere su Berlino piccoli paracaduti riempiti di cioccolata, gomme da masticare e caramelle. Un gesto che ispirò tanti altri piloti a fare lo stesso dopo di lui.



"Anche se volavo giorno e notte, con il ghiaccio e sotto la neve.. ero felice quando vedevo l'espressione dei bambini che aspettavano i paracaduti. Ne andavano matti", raccontò Halvorsen in un'intervista di dieci anni fa. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dal 1948 al 1949 gli americani e gli alleati organizzarono un'operazione chiamata Il ponte di Berlino per portare rifornimenti ai 2,5 milioni di abitanti di Berlino ovest, ancora sofferenti per il conflitto e circondati dai sovietici che avevano bloccato tutti gli accessi ai tre settori occupati da statunitensi, inglesi e francesi e tagliato tutti i collegamenti ferroviari e stradali. Furono 2 milioni le tonnellate di merci trasportate da oltre 270.000 voli alleati. Almeno 78 piloti americani, britannici e tedeschi hanno perso la vita in incidenti aerei o a terra, consegnando cibo e altri generi di prima necessità alla popolazione di Berlino che si trovava allo stremo.

Halvorsen lascia un'eredità di donazioni e generosità che va ben oltre le 21 tonnellate di caramelle che lui e i suoi compagni piloti hanno lasciato collettivamente ai bambini di Berlino nel 1948 e nel 1949. Spinto da quell'evento, ha continuato a partecipare a cause umanitarie per tutta la vita , tra cui caramelle e giocattoli in tutta l'America e nei paesi di tutto il mondo. Ha preso parte ai soccorsi in Bosnia, Albania, Kosovo, Giappone, Guam, Iraq e isole della Micronesia.

Originario dello Utah, Halvorsen era nato il 10 ottobre 1920 nella cittadina agricola di Garland, nel nord dello Utah. Cresciuto durante la Grande Depressione negli anni '30, ha lavorato nei campi di suo padre, zappando barbabietole da zucchero mentre guardava verso il cielo ogni volta che l'aereo commerciale volava sopra la sua rotta tra Salt Lake City e Malad, nell'Idaho. Ipnotizzato, l'adolescente sognava ad occhi aperti come sarebbe stato volare.

Quando aveva 19 anni, il suo sogno si è concretizzato quando ha vinto una borsa di studio da quella che oggi è la Federal Aviation Administration per studiare e ricevere una licenza di pilota all'aeroporto di Brigham City. Due anni dopo, nel maggio del 1942, cinque mesi dopo che i giapponesi bombardarono Pearl Harbor e l'America entrò nella seconda guerra mondiale, Halvorsen si unì all'Aeronautica Militare degli Stati Uniti come aviatore. Durante la guerra ha pilotato aerei cargo C-54 nell'Atlantico meridionale, di stanza a Natal, in Brasile.

Gail Halvorsen con Angela Merkel, l'ex cancelliera tedesca

Dopo la fine della guerra nel 1945, Halvorsen rimase in servizio, scegliendo di fare della US Air Force (successore dell'Army Air Corps) la sua carriera. La sua abilità nel pilotare il C-54 lo portò ad essere assegnato al ponte aereo di Berlino, della durata di un anno, iniziato nel luglio del 1948 in una Germania divisa. Halvorsen era uno delle dozzine di piloti assegnati al trasporto di cibo, vestiti e altre necessità dalle basi aeree della Germania occidentale ai cittadini che vivevano nel settore occidentale di Berlino che erano stati tagliati fuori dal supporto esterno dall'Unione Sovietica, il sorvegliante della Germania orientale.