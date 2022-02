La violoncellista, il nuovo romanzo di Daniel Silva: una spy story tra Londra e Mosca

"La violoncellista", la nuova spy story uscita dalla penna di Daniel Silva, esplora alcune tra le minacce più attuali che l’Occidente si sia mai trovato ad affrontare: l’influenza esercitata da una Russia revanscista e spericolata attraverso la corruzione e il riciclaggio di denaro sporco, e la pericolosa fragilità della democrazia. La crisi ucraina di queste settimane, benché non abbia nessun aggancio con il libro, rende la lettura più attuale. Forse anche più angosciante.

Il romanzo si snoda tra Londra e Mosca. La sorte di Viktor Orloff è segnata da tempo immemore: un tempo era l’uomo più ricco dell’Unione Sovietica, ora vive in esilio nella capitale britannica, da dove ha lanciato una crociata contro i cleptocrati che hanno preso il controllo del Cremlino.

Daniel Silva è nato in Michigan nel 1960; vive con la moglie e i due figli a Washington.Nel 1984 ha iniziato la carriera giornalistica lavorando per United Press International, per poi diventare produttore televisivo della CNN. Tutte le sue opere, The Kill Artist, The English Assassin, The Confessor, A Death in Vienna, Prince of Fire, The Messenger, The Secret Servant, The Defector, sono entrate nelle classifiche dei libri piú venduti.Del 2012 è Il caso Rembrandt (Giano); del 2014 sono L'angelo caduto e La ragazza inglese.I suoi libri sono stati pubblicati in Italia da Mondadori e da Giano.

Sono 21 i libri di Silva che vedono come protagonista il personaggio di Gabriel Allon