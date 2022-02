Mrs. Maisel è tornata: ogni venerdì una puntata su prime Video

Miriam "Midge" Maisel è tornata! Da venerdì 18 Amazon Prime Video ha rilasciato i primi due episodi di The Marvelous Mrs. Maisel e ogni settimana ce ne sarà uno nuovo a comporre la quarta stagione, composta da 8 capitoli. Dopo l'esordio del 2017 e i successivi capitoli nei due anni successivi anche Mrs. Maisel ha alzato bandiera bianca davanti alla pandemia.

Midge Maisel è una giovane casalinga nella New York di fine anni '50. Il tradimento del marito, aspirante comico, le cambia la vita perché dei due il vero comico è lei. E in una notte di disperazione finisce sul palco di un club e lì improvvisa un monologo da fare invidia a Lenny Bruce. Nelle prime tre stagioni, The Marvellous Mrs. Maisel tenta la strada del successo come comica, affiancata da una manager strampalata, un ex marito pasticcione, una famiglia ebrea dove - come da copione - si litiga continuamente a suon di battute fulminanti.

Tutto merito della scrittura dell'autrice della serie, Amy Sherman-Palladino e dei fantastici interpreti, a partire da Rachel Brosnahan nei panni della a protagonista.

Nella quarta stagione Midge, senza un soldo e senza neppure il suo appartamento a causa del vizio del gioco della manager Susie (la bravissima Alex Borstein), dovrà rimettersi in piedi. Cercando di affinare il suo show, la comica troverà un ingaggio che le permetterà di avere carta bianca per quello che riguarda la sua creatività. Ma l'impegno che mette nella sua arte - e il tempo che le dedica - crea una spaccatura fra lei, la sua famiglia e gli amici.





La nuova stagione vedrà anche le partecipazioni speciali delle ex star di Una mamma per amica Kelly Bishop e Milo Ventimiglia. Oltre a loro, nei nuovi episodi ci saranno anche Reid Scott (Veep), Kayli Carter (Mrs. America), Jason Ralph (The Magicians, che è anche il marito di Rachel Brosnahan), Gideon Glick (The Detour) e la leggenda del cinema americano John Waters.