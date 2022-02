A Cilavegna si torna a celebrare l’asparago bianco-rosato

Il calendario degli eventi non sarà proprio quello tradizionale, ma a Cilavegna tornano i festeggiamenti per la sagra dell’asparago bianco-rosato, che in epoca Covid era stata sostituita con una “risottata take-away”. Ad annunciarlo è l’assessore allo sport e alle politiche giovanili Valerio Battagin, dopo la riunione del comitato Pro Loco di alcuni giorni fa.

La risottata in piazza organizzata dalla Pro Loco di Cilavegna

«Si è deciso di riprendere la sagra – fa sapere l'assessore Battagin – con iniziative da giovedì 5 fino a domenica 8 maggio. Il programma verrà definito nei prossimi giorni. Sarà ovviamente in forma ridotta, un po’ per il poco tempo a disposizione per l’organizzazione, un po’ per l’incertezza legata alla situazione pandemica. La Pro Loco vuole comunque dare un segnale di ripartenza e alcuni punti del programma sono già stati definiti. Il ristorante verrà riportato in centro, nel parcheggio di palazzo Aurora. Non ci saranno né il palio dei maiali, né la sfilata, ma sono previste comunque attrazioni con bande musicali e altre iniziative, in particolare domenica».

Per la giornata di venerdì 6 maggio è in programma la gara podistica. Sabato sera, in piazza Liberazione, ci sarà un concerto della Mercury Band, gruppo tributo ai Queen. Appena sarà possibile, verrà comunicato il programma definitivo, che sarà predisposto anche in base alle restrizioni sanitarie in vigore. «Riproporremo – continua l’assessore Battagin – anche la manifestazione “Notti d’estate”, in occasione della festa patronale di San Pietro e Paolo. La data che consiglio di segnarsi è quella del 25 giugno con la band “Da Zero a Liga”».