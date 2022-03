Briar, l'app consigliata da Assange per il popolo ucraino: messaggi sicuri e senza censura

Si chiama Briar ed è l'App di messaggistica istantanea che Julian Assange – l'attivista australiano, fondatore di WikiLeaks – ha segnalato alla popolazione ucraina per poter comunicare in modo anonimo (non è necessario indicare il proprio numero di telefono, né il proprio indirizzo email), resistere a eventuali cyber-attacchi ed eludere la censura bellica. Secondo Assange «tutti in Ucraina dovrebbero installare @BriarApp ora, prima che internet si interrompa. Briar è progettato per consentire alle persone di comunicare in sicurezza tra loro esattamente in questa situazione»

We contacted Julian Assange in prison. He says that everyone in #Ukraine should install @BriarApp NOW before the internet goes down. @BriarApp is designed to let people safely communicate with each other in exactly this situation https://t.co/OaTp5jX01b pic.twitter.com/5U3dcbNBJx — WikiLeaks (@wikileaks) February 25, 2022

L'applicazione, che funzione solo su dispositivi Android, era fino a pochi giorni fa conosciuta solo dagli addetti ai lavori. La particolarità è che funziona anche senza accesso a internet, permettendo di inviare e ricevere messaggi ai contatti nelle vicinanze. I dati girano in modo crittografato e i messaggi vengono archiviati in modo sicuro sul dispositivo, e non nel cloud. Consente inoltre di gestire anche un blog personale, creare forum o partecipare a quelli realizzati da altri utenti.

«Il nostro obiettivo – spiegano gli sviluppatori di Briar – è consentire alle persone in qualsiasi Paese di creare spazi sicuri dove poter discutere di qualsiasi argomento, pianificare eventi e organizzare movimenti sociali».